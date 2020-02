State of Decay 2 entwickelt sich zur Juggernaut Edition

Undead Labs kündigte vergangene Woche ein großes Update für State of Decay 2 an. Am 13. März werden eine neue Open-World-Karte, eine Klasse mit Fokus auf schweren Nahkampfwaffen und technische Verbesserungen ins Spiel gelangen. Überarbeitete Grafiken, verbesserte Audioqualität und neue Tracks sind wohl ebenfalls erhalten, zudem wurden die Benutzeroberfläche und die Steuerung angepasst. State of Decay 2: Juggernaut Edition kostet auf der Xbox One und auf dem PC etwa 30 Euro, Xbox-Game-Pass-Abonnenten spielen umsonst.

