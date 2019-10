Starttermin vom psychologischen Abenteuer Still There festgenagelt

Still There ist ein psychologisches Adventure mit ausgeprägtem, narrativem Fokus. Wir spielen darin den isolierten Weltraum-Leuchtturmwärter Karl Hamba, der zusammen mit einer KI namens Gorki dafür verantwortlich ist, dass die Kernsysteme dieser Anlage funktionieren und laufen. Eines Tages erhalten wir eine Notfall-Funkübertragung, die unser Leben auf den Kopf stellen wird. Entwickler GhostShark Games und der Publisher Iceberg Interactive haben nun einen Veröffentlichungstermin für die PC- und Nintendo-Switch-Version von Still There bekanntgegeben. Das Spiel wird voraussichtlich am 20. November auf Steam und im Nintendo-eShop erscheinen und verspricht den Spielern "Trauer, technische Rätsel, eine verrückte KI und dunklen Humor". Ein Trailer spendiert einen kleinen Überblick:

You watching Werben