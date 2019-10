Starttermin und PC-Optimierungen für Monster Hunter World: Iceborne bekannt

Zum Abschluss der Woche hat uns Capcom eine eiskalte Überraschung beschert und kurzgebunden das Datum der PC-Version von Monster Hunter World: Iceborne enthüllt. Das Game wird am 9. Januar auf dem tiefgekühlte Jäger auf dem Computer im gemütlichen Zelt auftauen und sie mit seinen leckeren Palico-Mahlzeiten wieder auf Vordermann bringen. Die PC-Version unterstützt Ultrawide-Monitore, DirectX 12, 4K-Auflösung, unbegrenzte Bildraten und das "High Resolution Texture Pack". Die Steuerung mit Maus und Tastatur will Capcom ebenfalls "verbessert" haben, meint der Entwickler zumindest in einem neuen Video. Leider wird der Rajang erst später als kostenloses Titel-Update hinzukommen, trotzdem wird das neue Gebiet euer Geld Wert sein. Mehr Eindrücke zum DLC bekommt ihr in unserer Kritik.

Quelle: Twitter.