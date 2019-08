Startflug vom bunten Flug-Abenteuer AER: Memories of Old auf Nintendo Switch

2017 hat Daedalic ein buntes Exploration-Adventure namens AER: Memories of Old veröffentlicht. Ab heute steht das Game auch auf der Nintendo Switch zur Verfügung und dürfte euch ein paar schöne Stunden lang in das malerische Himmelsreich des schwedischen Indie-Entwicklers Forgotten Key entführen. Im Spiel steuern wir eine junge Frau, die sich in einen Vogel verwandeln und frei zwischen den schwebenden Inseln einer kunterbunten Welt hin- und herfliegt. Nebenbei werden seichte Puzzle in heruntergekommenen Ruinen gelöst. Wenn ihr das Game nicht auf dem Hybriden spielen wollt, könnt ihr auch auf PC (Windows, Mac, Linux), PS4 und Xbox One zuschlagen. Unsere Kritik haben wir damals basierend auf der PS4-Version geschrieben, dort lief alles ohne Probleme. 20 Euro kostet der Titel jedenfalls digital im Switch-eShop.

