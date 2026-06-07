Starte deinen eigenen Weltuntergangskult in Join Us, der im März auf dem PC und Xbox Series X /S startet

Von all den Showcases und Events, an denen wir in der vergangenen Woche teilnehmen durften, wurden nur sehr wenige Ankündigungen gemacht und es wurde versprochen, dass Spiele im März 2027 erscheinen sollen. Die meisten scheinen entweder August bis Oktober 2026 oder Februar 2027 zu bevorzugen, aber Wolf Haus Games schlägt einen anderen Weg ein.

Im Rahmen der Xbox Games Showcase präsentierte der Entwickler einen weiteren Blick auf Join Us und bestätigte, dass das Projekt tatsächlich irgendwann im März 2027 auf PC und Xbox Series X/S und scheinbar auf der PS5 starten wird, da Xbox Wire uns sagt, wir sollen "die Entwicklerwebsite für andere Plattformen sehen", wobei bisher keine weiteren Informationen auf der Website des Entwicklers geteilt wurden.

Worum es in diesem Spiel geht, ist es ein kooperatives Open-World-Projekt, bei dem das Ziel ist, einen Weltuntergangskult zu gründen, Anhänger zu rekrutieren, ihnen deine Wege beizubringen und dann alles zu tun, was nötig ist, um deinen Kult auf die bevorstehende Apokalypse vorzubereiten.

Dieser neueste Trailer zum Spiel rückte erstmals die Handlung des Spiels ins Rampenlicht und konzentrierte sich dabei auf die Themen "Rekrutierung, Follower-Management, chaotischen Kampf und neue Garderobenoptionen." Schaut euch alles unten an, bevor Join Us irgendwann im März 2027 startet.