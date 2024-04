Starte deinen eigenen Sticker-Shop mit Sticky Business, jetzt für Nintendo Switch erhältlich

Das Angebot an Indie-Spielen für Nintendo Switch hat gerade eine neue Reihe von Ankündigungen für die kommenden Monate erhalten. Eines der auffälligsten ist Sticky Business von Spellgarden Games, das bereits auf Nintendos Hybrid erhältlich ist.

Die überraschende Veröffentlichung kam zusammen mit einem Trailer, der zeigte, wie Spieler ihre eigenen Sticker für ihren Shop erstellen, sie reproduzieren und dann verkaufen können, um Kundenbestellungen zu erfüllen. Es gibt mehr als 400 Artikel, für die Sie Aufkleber entwerfen können, und eine Vielzahl von Upgrades sind ebenfalls erhältlich, einschließlich Metallic-Effekten. Zeitgleich mit der Veröffentlichung des Basisspiels wurde auch die Play With Me-Erweiterung (kostenpflichtiger Inhalt) veröffentlicht, die zehn zusätzliche Kundengeschichten mit Fokus auf das Schreiben von Tagebüchern sowie mehr als 100 Sticker-Elemente hinzufügt.

Seht euch den Launch-Trailer unten an. Sticky Business wird ab heute vorübergehend exklusiv für Nintendo Switch-Konsolen verfügbar sein, also fang an zu spielen und lass uns in den Kommentaren wissen, was du davon hältst.