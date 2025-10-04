Start- und Landebahnen des Münchner Flughafens wegen Drohnensichtungen wieder geschlossen

HQ

Soeben haben wir die Nachricht erhalten, dass der Flughafen München gezwungen war, den Betrieb erneut einzustellen, nachdem unbestätigte Drohnenaktivitäten die Behörden am Freitagabend dazu veranlasst hatten, beide Start- und Landebahnen zu schließen. Die Flugsicherung stoppte vorsichtshalber Abflüge und Ankünfte, leitete ankommende Flüge um und ließ viele Reisende festsitzen. Wir erhielten auch die Nachricht, dass Polizeihubschrauber eingesetzt wurden, um die Situation zu überwachen, während Flugzeuge in einiger Entfernung kreisten und auf die Freigabe warteten. Die Störung folgt auf einen ähnlichen Vorfall in der vorangegangenen Nacht, was die wachsende Besorgnis über wiederholte Unterbrechungen durch Drohnen in ganz Europa verstärkt. Was halten Sie davon? Wenn Sie mehr Details erfahren möchten, können Sie dies natürlich unter folgendem Link tun. Go!