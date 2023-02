Starsky & Hutch bekommt einen Neustart mit weiblichen Hauptrollen

HQ

Der legendäre 70er-Jahre-Klassiker Starsky & Hutch steht kurz vor seinem ersten Remake seit dem Film von Ben Stiller aus dem Jahr 2004, aber diesmal werden weibliche Protagonisten zu sehen sein. Der Hollywood Reporter berichtet, dass die Autoren Sam Sklaver (Prodigal Son) und Elizabeth Peterson (The Resident) derzeit an einem Entwurf für Fox Entertainment arbeiten.

Die Serie folgt dem Polizeiduo Sasha Starsky und Nicole Hutchinson und ihrer rasanten Verbrechensbekämpfung in Desert City, wo sie unter anderem versuchen herauszufinden, wer dafür verantwortlich ist, dass ihre Väter unschuldig für ein Verbrechen verurteilt wurden, das sie nicht begangen haben. Ein Casting hat noch nicht stattgefunden. Was haltet ihr von diesem Remake? Welche Schauspielerinnen würdest du gerne in den ikonischen Rollen sehen?