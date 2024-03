Starship Troopers: Urban Onslaught erscheint diesen Sommer

HQ

Slitherine Software und The Artistocrats haben angekündigt, dass der zweite Haupt-DLC für Starship Troopers - Terran Command im Juni erscheinen wird.

In Urban Onslaught verlagert sich der Konflikt zwischen der Menschheit und den Spinnentieren in einer neuen Story-Kampagne mit acht Missionen, die sich auf taktisch reichhaltige offene Karten konzentriert, in die Straßen der Stadt.

Der DLC wird außerdem acht neue Einheitentypen enthalten, darunter mechanisierte Raketenwerfer, schwebende Maschinenkanonen und fliegende Kampfhubschrauber, vier neue Arachniden-Einheitentypen und zwei neue Herausforderungsmissionen. Weitere Details finden Sie auf der Steam-Seite hier.