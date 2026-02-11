Starship Troopers: Ultimate Bug War erscheint im März

HQ

Wenn du es genossen hast, in Helldivers II Demokratie zu verbreiten, aber dir eine offiziellere Rückkehr zur Starship Troopers-Formel gewünscht hast, haben wir gute Neuigkeiten zu teilen.

Entwickler Auroch Digital (bekannt für Warhammer 40,000: Boltgun) ist bereit, seinen Actiontitel Starship Troopers: Ultimate Bug War seinen Fans zu übergeben. Das retro-inspirierte FPS-Spiel wird bereits am 16. März auf PC, PS5, Xbox Series X/S und Nintendo Switch 2 erscheinen, was bedeutet, dass wir knapp einen Monat von der vollständigen Veröffentlichung entfernt sind.

Was dieses Spiel zu bieten hat, so wird uns gesagt, dass die Spieler in das einst schöne Küstenparadies Zegema Beach eintauchen, mit der Absicht, die verschiedenen Spinnenkäferarten zu vernichten, die das Gebiet besetzt haben. Auch wenn es wie ein ziemlich tödlicher Auftrag erscheinen mag, ist er wichtig, da der Dienst die Staatsbürgerschaft in der Föderation in diesem gefährlichen Universum garantiert.

Mit dem bald bevorstehenden Launch wurde uns außerdem mitgeteilt, dass Vorbestellungen für die PS5- und Switch-2-Editionen des Spiels nun verfügbar sind und dass unten ein neuer Trailer vollständig zu sehen ist.

Wirst du nächsten Monat Starship Troopers: Ultimate Bug War spielen?