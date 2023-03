Starship Troopers: Terran Command hat jetzt einen Karteneditor

HQ

Insekten zu schießen und Feinde zu besiegen, war schon immer ein fester Bestandteil der Gaming-Medien. Am Montag veröffentlichten Slitherine und The Artistocrats ein Update für das beliebte Starship Troopers: Terran Command. Es ermöglicht Ihnen, Level mit Triggern, Missionen und unterschiedlichem Gelände zu erstellen und eine Karte nach Bedarf anzupassen. So können Sie Ihre eigenen Markenszenarien realisieren. Zusammen mit dem Steam Workshop können Sie Ihre Kreationen sowie die anderer teilen. Slitherine und The Artistocrats schreiben wie folgt:

Ab heute hat jeder Starship Troopers: Terran Command-Spieler die Werkzeuge, um Level mit einer ähnlichen Komplexität wie im Originalspiel nachzubilden, mit geskripteten Ereignissen, riesigen Basen und Tonnen von Bugs, die die Mobile Infanterie angreifen und überfallen. Die Spieler haben vollen Zugriff auf alles, was zur Erstellung der ursprünglichen Kampagne verwendet wurde, einschließlich Grafik-Assets und der leistungsstarken Skript-Engine.

Mit anderen Worten, es könnte sich lohnen, die Waffe in die Hand zu nehmen und wieder Insekten zu töten. Unsere schwedischen Kollegen haben den Titel in ihrer Bewertung mit 7/10 ausgezeichnet und können den Titel mit einigen Vorbehalten sehr empfehlen. Vor allem, wenn Sie die Marke und Strategiespiele mögen.