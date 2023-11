Starship Troopers - Terran Command gewinnt Bestes Strategiespiel bei den TIGA Games Industry Awards 2023

HQ

Anfang dieser Woche wurden die Gewinner der TIGA Games Industry Awards 2023 bekannt gegeben, und es war Starship Troopers - Terran Command, das als bestes Strategiespiel ausgezeichnet wurde.

Terran Command verdiente sich die Auszeichnung, nachdem es die Jury für sein exzellentes Spieldesign, sein großartiges Sounddesign und sein starkes visuelles Design beeindruckt hatte. Andere Spiele, die in der Kategorie nominiert wurden, sind One Military Camp, Hellcard und Toy Tactics.

An anderer Stelle gewann PowerWash Simulator auch in der Kategorie Casual Game, Disney Illusion Island in der Kategorie Social Game und The Dark Pictures Anthology: The Devil In Me gewann in der Kategorie Action- und Abenteuerspiele.