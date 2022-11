Starship Troopers: Extermination angekündigt

Wir alle lieben Paul Verhoevens alte kultige Action-Thriller-Satire von 1997, in der der Mensch den Weltraum kolonisiert, aber in Form von riesigen, blutrünstigen Killerinsekten auf einen gewaltigen Feind trifft. Mehrere Spieladaptionen wurden gemacht (nur wenige wirklich gut, was seltsam ist, da das Konzept wirklich nach einem großartigen Spiel verlangt) und jetzt ist es wieder soweit. Der Squad-Entwickler Offworld Industries hat sich nun die Lizenz gesichert und wird im nächsten Jahr offenbar ein Koop-Erlebnis für bis zu 12 schießwütige Soldaten bieten, die gemeinsam gegen die "Bug"-Bedrohung aus dem All kämpfen werden.

"Starship Troopers: Extermination lässt in diesem Koop-Ego-Shooter bis zu 12 Spieler direkt in den Kampf gegen die Bug-Bedrohung einsteigen. Zieh dich an und schicke dich als Trooper in der Deep Space Vanguard, einer Elitegruppe der Spezialeinheiten innerhalb der Mobile Infanterie, an eine weit entfernte Front. Es liegt an Trupps wie eurem, gegen Hunderte von blutrünstigen insektoiden Aliens zu kämpfen und gefallene Kolonien für die Föderation zurückzuerobern. Der einzige gute Bug ist ein toter Bug! Kein Trooper steht allein. Sobald das Fallschiff auf Dreck trifft, sind dein treues Morita-Sturmgewehr und deine anderen Deep Space Vanguard Troopers alles, was dich am Leben erhält, während du die feindliche Oberfläche des Planeten Valaka erkundest. Arbeite zusammen, um Ziele zu erreichen, Ressourcen zu erwerben, eine Basis aufzubauen und zu verteidigen und dann gemeinsam zum Extraktionspunkt zu fliehen."

Sie können sich Bilder und den Ankündigungstrailer unten ansehen.