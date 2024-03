Stars aus Top Gun: Maverick, Runaways, Uncharted und Heartland schließen sich der 2. Staffel von The Last of Us an

HQ

Die Dreharbeiten zu The Last of Us Staffel 2 haben vor ein paar Wochen begonnen, also haben PlayStation Productions und HBO beschlossen, einige weitere Schauspieler zu bestätigen, bevor sie durchsickern.

Max' X-Account hat bekannt gegeben, dass Danny Ramirez (Top Gun: Maverick und The Falcon and the Winter Soldier), Ariela Barer (Runaways und How to Blow Up a Pipeline), Tati Gabrielle (Uncharted und The 100) und Spencer Lord (Heartland und Family Law) als Manny, Mel, Nora bzw. Owen in Staffel 2 von The Last of Us eingestiegen sind.

Keiner von ihnen wird in der Staffel, die voraussichtlich Anfang 2025 beginnen wird, viel Zeit mit Pedro Pascals Joel oder Bella Ramseys Ellie verbringen, da sie alle ein größerer Teil von Abbys - gespielt von Kaitlyn Dever - Leben sind.