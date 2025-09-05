Starmers Nummer zwei tritt wegen Steuerskandal zurück

HQ

Korruptionsskandale sind mittlerweile nichts Neues. Heute richtet sich das Rampenlicht auf das Vereinigte Königreich, wo die stellvertretende Premierministerin Angela Rayner in einem schweren Schlag für die Labour-Regierung zurückgetreten ist, nachdem sie Fehler bei der Zahlung der Grundsteuer für ein Haus am Meer zugegeben hatte. Einst eine führende Figur auf der linken Seite der Partei, war Rayner ein entscheidendes Bindeglied in Starmers Regierung. Rayner betonte, dass der Fehler unbeabsichtigt war und auf komplexe Familieneigentumsvereinbarungen zurückzuführen war. Mit ihrem Rücktritt verliert der Premierminister eine wichtige Verbündete, und die Labour-Partei steht nun vor der Herausforderung, sich in einer zunehmend zerklüfteten politischen Landschaft zurechtzufinden. Wer wird Ihrer Meinung nach in Starmers Nummer zwei einsteigen?