Keir Starmer verspricht, die Lebenshaltungskosten in der Weihnachtsbotschaft zu priorisieren

Der britische Premierminister Sir Keir Starmer nutzte seine Weihnachtsbotschaft, um die anhaltenden Herausforderungen bei den Lebenshaltungskosten vieler Briten anzuerkennen und versprach, diese Probleme zur Priorität der Regierung zu machen. Starmer sprach aus der 10 Downing Street und forderte die Bürger auf, "jeder seinen Beitrag zu leisten", indem er während der Festzeit nach Nachbarn, Freunden und Verwandten schaut.

Starmer dankte außerdem NHS-Mitarbeitern, Rettungsdiensten, Militärangehörigen und Freiwilligen, die am Weihnachtstag arbeiten, und hob ihre wichtigen Beiträge für die Nation hervor. "Als Nation sollten wir dieses Weihnachten ein Glas auf euch heben. Aber mehr noch, wir sollten auch alle unseren Teil beitragen", sagte er.

Seine Botschaft kommt am Ende eines schwierigen Jahres für seine Regierung, das von schleppendem Wirtschaftswachstum und Kritik an den jüngsten Steuererhöhungen geprägt ist. Der Premierminister betonte, dass die Festzeit eine Zeit ist, um Fürsorge und Solidarität zu zeigen, selbst in persönlichen oder finanziellen Schwierigkeiten.

Was die Botschaft des Premierministers üblicherweise enthält

Die Weihnachtsbotschaft des britischen Premierministers ist eine Tradition, bei der der Staatschef am Jahresende die Bürger anspricht. Im Gegensatz zur Fernsehrede des Monarchen konzentriert sie sich auf Regierungsprioritäten, aktuelle Ereignisse und nationale Herausforderungen. Für die Weihnachtsbotschaft des britischen Königs besuchen Sie bitte den folgenden Link.