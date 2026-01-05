Starmer unterstützt Mette Frederiksen, nachdem Trump erneut Drohungen über Grönland ausgesprochen hat: "Ich stehe zu ihr"

HQ

Das Vereinigte Königreich hat Dänemark unterstützt, nachdem Trump erneut vorgeschlagen hat, Grönland solle unter amerikanische Kontrolle zu kommen, was bei europäischen Verbündeten erneut Besorgnis auslöst.

Premierminister Keir Starmer sagte am Montag, die Zukunft des mineralreichen arktischen Gebiets liege ausschließlich bei Grönland und dem Königreich Dänemark. "Dänemark ist ein enger europäischer Verbündeter und ein enger NATO-Verbündeter", sagte Starmer den Sendern. "Die Zukunft Grönlands liegt bei Grönland und dem Königreich Dänemark, und nur sie müssen entscheiden."

Starmer unterstützte ausdrücklich die dänische Premierministerin Mette Frederiksen, die gewarnt hat, dass die USA kein Recht haben, das selbstverwaltete Gebiet zu annektieren. Auf die Frage, ob er ihrer Haltung zustimme, antwortete der britische Staatschef: "Ich stehe zu ihr, sie hat Recht in Bezug auf die Zukunft Grönlands" und fügte ein klares "Ja" hinzu, als die BBC ihn fragte, ob die Position des Vereinigten Königreichs "Hände von Grönland fernsei".

Trump entfachte am Wochenende die Spannungen erneut und sagte den Reportern an Bord von Air Force One, dass die Vereinigten Staaten "Grönland aus einer nationalen Sicherheitssituation benötigen", was ein langjähriges Ziel wiederbelebte, das Kopenhagen und Nuuk wiederholt alarmiert hat.

Weiterführende Literatur: