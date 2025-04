Starmer und Selenskyj drängen auf Frieden, Putin signalisiert mögliche direkte Gespräche

HQ

Die neuesten Nachrichten über Russland und die Ukraine . In einem Telefonat am Montag erneuerten der britische Premierminister Keir Starmer und der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj ihren Aufruf an Russland, sich zu einem vollständigen Waffenstillstand zu verpflichten, und bezeichneten den anhaltenden Angriff als brutal und unhaltbar.

Ihr Gespräch fand statt, als sich der russische Präsident Wladimir Putin offen für bilaterale Gespräche zeigte, was eine seltene öffentliche Geste in Richtung Verhandlungen seit dem Zusammenbruch der Bemühungen Anfang 2022 darstellte. Mehr über Putins Bereitschaft zu direkten Friedensgesprächen erfahren Sie hier.

Während Putins Rhetorik auf die Bereitschaft hindeutete, Selenskyjs Vorschlag für einen 30-tägigen Waffenstillstand zu prüfen, bleibt die ukrainische Seite skeptisch, nachdem sie Moskau über 2.000 Mal beschuldigt hat, gegen den jüngsten Osterfrieden verstoßen zu haben, so dass abzuwarten bleibt, wie sich die Situation entwickeln wird.