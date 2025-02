Starmer trifft Trump in Washington, um über Ukraine-Strategie zu sprechen

HQ

Am Donnerstag wird sich US-Präsident Donald Trump zum ersten Mal seit Trumps radikaler Wende in der US-Außenpolitik in Bezug auf die Ukraine, den Nahen Osten und den Welthandel mit dem britischen Premierminister Keir Starmer im Weißen Haus treffen (via Reuters).

Starmer, der dem französischen Präsidenten Emmanuel Macron bei der Suche nach diplomatischen Gesprächen mit Trump folgt, wird sich darauf konzentrieren, die Unterstützung der USA für eine mögliche europäische Friedensmission in der Ukraine zu sichern, die darauf abzielt, Kiew mehr als nur eine vorübergehende Pause der Gewalt zu verschaffen.

Da Trump sich Moskau annähert und die ukrainische Führung kritisiert, verspricht Starmers Besuch einen heiklen Balanceakt zwischen der Verteidigung der europäischen Sicherheit und der Haltung des US-Präsidenten zu globalen Fragen. Vorerst bleibt abzuwarten, ob Starmers diplomatischer Charme den Präsidenten auf den Weg zu einem dauerhaften Frieden in der Ukraine bringen kann.