Starmer schwört, weiterzukämpfen, nachdem Rücktrittsaufrufe die Labour-Führung erschüttern: "Nicht bereit, aufzuhören"

Der britische Premierminister Keir Starmer sagte, er sei "nicht bereit, nach einem intensiven Tag politischer Unruhen, ausgelöst durch Forderungen nach seinem Rücktritt" von hochrangigen Parteimitgliedern zurückzutreten. Im Gespräch mit Labour-Abgeordneten am Montagabend stellte Starmer jede Herausforderung der Führung als Bedrohung für die Stabilität dar und bestand darauf, sein Mandat trotz wachsender Kritik an Regierungsfehlern und innerem Chaos im Zusammenhang mit den Folgen der Peter-Mandelson-Kontroverse zu verteidigen.

Die unmittelbare Bedrohung ließ nach, nachdem Starmer die öffentliche Unterstützung seines Kabinetts erhielt, darunter auch die stellvertretende Vorsitzende Angela Rayner, deren Unterstützung half, einen möglichen Putsch abzuwenden. Das Eingreifen des schottischen Labour-Vorsitzenden Anas Sarwar, der Starmer offen zum Rücktritt aufforderte, offenbarte jedoch tiefe Unruhe innerhalb der Partei, insbesondere da Labour vor wichtigen Wahlen in den Umfragen Schwierigkeiten hat. Die Krise wurde durch den Rücktritt von Starmers engstem Berater Morgan McSweeney und den Weggang seines Kommunikationschefs nach nur fünf Monaten verschärft, was ein Gefühl der Instabilität im Herzen der Downing Street verstärkte.

Während Abgeordnete, die das Treffen hinter verschlossenen Türen verließen, sagten, Starmers trotzige Rede habe kurzfristig die Moral gehoben, warnen viele, dass seine Führung weiterhin verwundbar bleibt. Da Labour in Meinungsumfragen hinter seinen Rivalen zurückliegt und bevorstehende Wahlprüfungen bevorsteht, könnte die Einheit vorübergehend sein. Starmer hat also einen weiteren Tag überlebt, aber die Ereignisse der letzten 24 Stunden haben seine Autorität geschwächt und seine Premierministerschaft unter anhaltender Beobachtung gesetzt...