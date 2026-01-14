Starmer sagt, Musk's X treibe vor, um das britische Recht in Bezug auf KI-Deepfakes einzuhalten

HQ

Der britische Premierminister Keir Starmer sagte am Mittwoch, dass Elon Musks Social-Media-Plattform X Schritte unternimmt, um nach der Ermittlung einer Untersuchung von KI-generierten Deepfake-Bildern vollständig die britische Gesetze einzuhalten.

Starmer sagte im Parlament, er sei darüber informiert worden, dass X seine gesetzlichen Verpflichtungen erfüllt. Er fügte hinzu, dass die Regierung bereit sei, bei Bedarf weitere Maßnahmen zu ergreifen. Unten findest du alles, was er heute gesagt hat.

Die Untersuchung, die diese Woche vom Medienregulierer Ofcom gestartet wurde, konzentriert sich auf Bedenken, dass X' Grok AI-Chatbot sexuell explizite Deepfake-Bilder produziert hat und damit möglicherweise gegen britische Regeln verstößt, die Nutzer vor illegalen Inhalten schützen sollen.

Musk antwortete kurz nach Starmers Äußerungen und sagte, Grok werde sich stets an die Gesetze der Länder halten, in denen es tätig ist, und werde sich weigern, illegale Bilder zu erstellen. Anfang dieses Monats teilte X außerdem mit, dass es Anfragen zur Entkleidung von Personen auf Bildern auf zahlende Nutzer beschränkt habe.

Das Thema tritt auf, während das Vereinigte Königreich sich darauf vorbereitet, ein neues Gesetz einzuführen, das die Erstellung sexueller Deepfakes strafbar macht. Technologieministerin Liz Kendall bezeichnete solche Bilder als "Missbrauchswaffen" und sagte, das Gesetz werde diese Woche in Kraft treten.