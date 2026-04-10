Starmer sagt, der Iran-Konflikt müsse einen Wendepunkt für Großbritannien markieren: "Eine Linie im Sand"

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Der britische Premierminister Keir Starmer sagte, der Iran-Konflikt solle ein entscheidender Wendepunkt für Großbritannien sein und fordert einen Wandel hin zu größerer wirtschaftlicher Widerstandsfähigkeit und militärischer Stärke.

Starmer beschreibt die Krise im Guardian als eine "Linie im Sand" nach Jahren der Instabilität und verweist auf Ereignisse wie den Finanzcrash 2008, den Brexit, die COVID-19-Pandemie und Russlands Invasion der Ukraine. Er argumentiert, dass das Vereinigte Königreich sich nun an eine "volatilere und gefährlichere" globale Landschaft anpassen muss.

Die Äußerungen erfolgen, nachdem US-Präsident Donald Trump einen Waffenstillstand im sechswöchigen Iran-Konflikt angekündigt hat, obwohl weiterhin Unsicherheit über die Wiedereröffnung der Straße von Hormus, der wichtigsten Route für globale Energieversorgung, besteht. Steigende Kraftstoffpreise und Inflationsdruck sind in Großbritannien bereits spürbar.

Starmer, der seit seinem Amtsantritt mit innenpolitischen Herausforderungen konfrontiert war, signalisierte zudem eine umfassendere Strategie, die sich auf nationale Widerstandsfähigkeit, Energiesicherheit und Verteidigung konzentriert. Seine Haltung wurde im eigenen Land weitgehend unterstützt, insbesondere seine Entscheidung, sich nicht an den US-Militäraktionen gegen den Iran zu beteiligen.