HQ

Eine Woche, nachdem Frankreich angekündigt hatte, den Staat Palästina im September offiziell anzuerkennen, kündigte der britische Premierminister Keir Starmer an, dass sie dasselbe tun würden, wenn Israel nicht bis September einen Waffenstillstand in Bezug auf Gaza verspricht.

Starmer kündigte dies auf einer im Fernsehen übertragenen Pressekonferenz an und sagte, die Situation in Gaza, wo die Hungersnot katastrophale Ausmaße erreicht habe, sei "unerträglich". "Das palästinensische Volk hat schreckliches Leid erlitten. Jetzt, in Gaza, sehen wir aufgrund eines katastrophalen Versagens der Hilfe hungernde Babys, Kinder, die zu schwach sind, um zu stehen, Bilder, die uns ein Leben lang begleiten werden. Das Leiden muss ein Ende haben" (via BBC).

Im Gegensatz zu den jüngsten Anerkennungen durch Irland, Norwegen, Spanien und bald auch Frankreich ist Starmers Vorschlag für die Anerkennung des Staates Palästina an Bedingungen geknüpft. Diese Bedingungen sind, dass Israel "substanzielle Schritte unternimmt, um die entsetzliche Situation in Gaza zu beenden", einen Waffenstillstand erreicht und sich zu einem langfristigen Frieden verpflichtet. Der britische Premierminister hofft, mit diesem Schritt "eine Rolle bei der Veränderung der Bedingungen vor Ort zu spielen", einschließlich der Bereitstellung von Hilfe für Gaza, und sagte, dass dies Teil eines "achtteiligen Friedensplans" sei, an dem die Regierung seit einiger Zeit arbeite.

Als Reaktion darauf erklärte Israel, dass diese Verschiebung in der Position der britischen Regierung "eine Belohnung für die Hamas ist und den Bemühungen schadet, einen Waffenstillstand in Gaza und einen Rahmen für die Freilassung von Geiseln zu erreichen". Ähnliche Worte wie Donald Trump, der sagte, die Anerkennung eines palästinensischen Staates sei gleichbedeutend mit der "Wiedervergabe der Hamas".

Zur Erinnerung sagte Starmer, dass ihre Forderungen an die Hamas die gleichen bleiben, einschließlich der Freilassung aller Geiseln, der Entwaffnung und der Akzeptanz, dass sie sich nicht an der Regierung in Gaza beteiligen werden.

Die Ankündigung kommt an dem Tag, an dem Palästina angekündigt hat, dass das Todeswerkzeug seit Oktober 2023 auf 60.000 Menschen ansteigt.