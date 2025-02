Starmer bereit, britische Truppen in der Ukraine zu stationieren

HQ

Der britische Premierminister Keir Starmer hat die Idee vorgebracht, britische Truppen in die Ukraine zu entsenden, als Teil eines umfassenderen Friedensabkommens, was eine deutliche Veränderung in der Haltung des Vereinigten Königreichs in dem Konflikt bedeutet.

Sein Vorschlag, der am Sonntag in einem Artikel für den Daily Telegraph enthüllt wurde, kommt inmitten wachsender Besorgnis in Europa über die einseitigen Verhandlungen von Präsident Donald Trump mit Russland zur Beendigung des Krieges.

Die europäischen Staats- und Regierungschefs, darunter die aus Frankreich, Deutschland und Italien, werden sich in Paris treffen, um ihre Reaktion zu koordinieren, da die Ukraine von den ersten Gesprächen, die in Saudi-Arabien stattfinden sollen, ausgeschlossen bleibt.

Starmers Äußerungen unterstreichen sein Bekenntnis zur Souveränität der Ukraine und zu einem langfristigen Sicherheitsrahmen, der höhere europäische Verteidigungsausgaben und die NATO-Erweiterung umfasst – Positionen, die ihn in Konflikt mit der Trump-Regierung bringen könnten.

Da die NATO-Mitgliedschaft der Ukraine als zukünftige Notwendigkeit angesehen wird, bestärken Starmers Äußerungen Europas Streben nach einer selbstbewussteren Rolle in der globalen Sicherheit, auch wenn Trumps schnelllebige Diplomatie wichtige Verbündete in Verlegenheit bringt. Vorerst bleibt abzuwarten, wie diese sich verschiebenden Bündnisse die Zukunft der Sicherheit der Ukraine prägen werden.