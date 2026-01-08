Starmer bekräftigt die britische Position zu Grönland im Gespräch mit Trump
Der britische Premierminister sagt den Vereinigten Staaten, dass die Zukunft des Präsidenten Grönlands von Dänemark und seinem Volk entschieden werden muss.
Der britische Premierminister Keir Starmer sprach am Mittwochabend telefonisch mit dem US-Präsidenten Donald Trump und machte laut britischer Regierung Londons Haltung zum wachsenden Streit um die Souveränität Grönlands deutlich.
Die Staats- und Regierungschefs diskutierten mehrere Themen, darunter eine gemeinsame Operation zur Abfangung des Öltankers Mariterra, Fortschritte in der Ukraine und jüngste US-Militäraktionen in Venezuela, bevor Starmer seine Position zu Grönland darlegte.
Downing Street sagte, Starmer habe betont, dass Grönlands Zukunft nur von Grönland und dem Königreich Dänemark bestimmt werden sollte, und habe damit seine früheren Äußerungen und einen breiteren europäischen Widerstand gegen Trumps Vorschlag, die USA "brauchen" das arktische Gebiet zur Verteidigung, wiederholt.
Trumps erneutes Interesse an Grönland hat die Beziehungen zu Dänemark und anderen NATO-Verbündeten belastet, was europäische Staats- und Regierungschefs dazu veranlasst hat, sich hinter Kopenhagen und dessen autonomes Territorium zu versammeln und darauf zu bestehen, dass internationales Recht und Selbstbestimmung respektiert werden müssen.
Lesen Sie diese Geschichte in chronologischer Reihenfolge:
- Nach Venezuela entfacht Trump die Bedenken in Dänemark erneut: "Wir brauchen Grönland, absolut."
- Trump will Grönland, warnt Mette Frederiksen: "Er sollte ernst genommen werden."
- Starmer unterstützt Mette Frederiksen, nachdem Trump erneut Drohungen über Grönland ausgesprochen hat: "Ich stehe an ihrer Seite".
- Die europäischen Staats- und Regierungschefs geben eine gemeinsame Erklärung ab, in der sie Dänemark in Bezug auf Grönland unterstützen.
- Trump sagt, militärische Gewalt sei "immer eine Option", um Grönland zu erwerben.
- Marco Rubio kündigt an, dass er sich nächste Woche mit dänischen Offiziellen treffen wird, um über Grönland zu sprechen.