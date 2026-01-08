Starmer bekräftigt die britische Position zu Grönland im Gespräch mit Trump

HQ

Der britische Premierminister Keir Starmer sprach am Mittwochabend telefonisch mit dem US-Präsidenten Donald Trump und machte laut britischer Regierung Londons Haltung zum wachsenden Streit um die Souveränität Grönlands deutlich.

Die Staats- und Regierungschefs diskutierten mehrere Themen, darunter eine gemeinsame Operation zur Abfangung des Öltankers Mariterra, Fortschritte in der Ukraine und jüngste US-Militäraktionen in Venezuela, bevor Starmer seine Position zu Grönland darlegte.

Keir Starmer und Donald Trump // Shutterstock

Downing Street sagte, Starmer habe betont, dass Grönlands Zukunft nur von Grönland und dem Königreich Dänemark bestimmt werden sollte, und habe damit seine früheren Äußerungen und einen breiteren europäischen Widerstand gegen Trumps Vorschlag, die USA "brauchen" das arktische Gebiet zur Verteidigung, wiederholt.

Trumps erneutes Interesse an Grönland hat die Beziehungen zu Dänemark und anderen NATO-Verbündeten belastet, was europäische Staats- und Regierungschefs dazu veranlasst hat, sich hinter Kopenhagen und dessen autonomes Territorium zu versammeln und darauf zu bestehen, dass internationales Recht und Selbstbestimmung respektiert werden müssen.

