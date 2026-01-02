Starlink senkt die Satellitenumlaufbahnen zur Verbesserung der Weltraumsicherheit im Jahr 2026

HQ

Starlink wird im Laufe des Jahres 2026 beginnen, die Umlaufbahn seiner Satelliten von etwa 550 Kilometern auf etwa 480 Kilometer zu senken, sagte Michael Nicolls, Vizepräsident für Starlink-Technik bei SpaceX, am Donnerstag.

Die Umgestaltung zielt darauf ab, die Sicherheit im Weltraum zu verbessern, indem das Risiko von Kollisionen in zunehmend überfüllten Orbitalzonen reduziert wird. Laut SpaceX operieren weniger Trümmerobjekte und geplante Satellitenkonstellationen unterhalb von 500 Kilometern, was die Gesamtwahrscheinlichkeit von Unfällen senkt.

Die Entscheidung folgt auf eine seltene Anomalie im Orbit, die im Dezember gemeldet wurde, als ein Starlink-Satellit einen Ausfall erlitt, der eine kleine Menge Trümmer erzeugte und die Kommunikation verloren ging. SpaceX sagte, der Satellit sei schnell in Höhe gesunken, was auf eine Explosion an Bord hindeutet.

Mit fast 10.000 bereits ausgesetzten Satelliten ist Starlink der weltweit größte Satellitenbetreiber, da der Wettbewerb um den Einsatz riesiger Konstellationen für Breitband-, Kommunikations- und Erdbeobachtungsdienste zunimmt.

Michael Nicolls zu X:

Starlink beginnt eine bedeutende Neukonfiguration seiner Satellitenkonstellation, die auf die Erhöhung der Weltraumsicherheit abzielt. Wir senken alle @Starlink Satelliten, die in ~550 km umlaufen, auf ~480 km (~4400 Satelliten) im Laufe des Jahres 2026 ab. Das Absenken der Granate wird eng mit anderen Betreibern, Regulierungsbehörden und USSPACECOM koordiniert.

Das Absenken der Satelliten führt zu einer Verdichtung der Starlink-Umlaufbahnen und erhöht die Sicherheit im Weltraum auf verschiedene Weise. Mit näher rückendem Sonnenminum nimmt die atmosphärische Dichte ab, was bedeutet, dass die ballistische Zerfallszeit bei jeder gegebenen Höhe zunimmt – eine Senkung bedeutet eine Verkürzung der ballistischen Zerfallszeit um >80 % im solaren Minimum, also 4+ Jahre, reduziert auf einige Monate. Dementsprechend ist die Anzahl der Trümmerobjekte und geplanten Satellitenkonstellationen unter 500 km deutlich geringer, was die Gesamtwahrscheinlichkeit einer Kollision verringert.

Starlink-Satelliten sind extrem zuverlässig, mit nur 2 toten Satelliten in der Flotte von über 9000 operativen Satelliten. Dennoch wollen wir, dass ein Satellit, falls er im Orbit ausfällt, so schnell wie möglich deorbitiert. Diese Maßnahmen werden die Sicherheit der Konstellation weiter verbessern, insbesondere bei schwer kontrollierbaren Risiken wie unkoordinierten Manövern und Starts anderer Satellitenbetreiber.