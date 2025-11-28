StarLadder Budapest Major: NRG unter den Ausgeschiedenen, während der Spielplan für Phase 2 festgelegt wird

HQ

Die erste Runde der StarLadder Budapest Major ist zu Ende gegangen. Acht Teams sind bereits aus dem Wettbewerb ausgeschieden, während acht ihre Plätze in der morgen beginnenden zweiten Spielrunde gesichert haben.

Nachdem Parivision Legacy, Imperial Esports besiegt hat NRG und FaZe Clan Fluxo ausgelöscht hat, bleiben die drei siegreichen Teams im Turnier am Leben, während die drei Verlierer in ein Flugzeug steigen und nach Hause fliegen.

Das bedeutet, dass wir nun die bestätigte Aufstellung von 16 Teams für die zweite Aktionsphase kennen, die exakt wie Phase 1 aufgebaut ist. Im Wesentlichen werden acht Teams in die dritte und letzte Runde einziehen, während weitere acht ausgeschieden sind. Wenn ein Team in dieser Runde drei Siege erzielt, kommt es weiter, wobei drei Niederlagen zu einem K.o. führen. Das gesagt, hier ist der Zeitplan für die erste Runde von Matches in Phase 2.



Aurora Gaming vs. M80



Natus Vincere vs. FlyQuest



Team Liquid vs. B8



3DMax vs. Fnatic



Astralis gegen Ninjas im Pyjama



Tyloo gegen Parivision



MiBR vs. Imperial Esports



Passion UA vs. FaZe Clan



Die zweite Spielrunde dieser Runde wird erst gesetzt, wenn diese Spiele abgeschlossen sind. Wer wird Ihrer Meinung nach Phase 2 überleben?