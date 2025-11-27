Starladder Budapest Major: Fünf Teams für Stage 2 bestätigt und fünf Teams wurden ausgeschieden

HQ

Die erste Runde der Starladder Budapest Major endet heute, da die letzten drei Spiele in den kommenden Stunden stattfinden sollen. Dies sind entscheidende Spiele für die beteiligten Teams, da die drei gewinnenden Organisationen in die zweite Runde des Turniers einziehen, während die drei Verlierer nach Hause geschickt werden.

Das Turnier ist so strukturiert wie in Phase 1, bei dem von den 16 Teams in dieser Phase nur acht weiterkommen und acht ausgeschieden sind. Aufgrund der aktuellen Bilanzen und Leistungen der bereits stattgefundenen Spiele kommen fünf Teams in die nächste Runde (indem sie in dieser Phase drei Siege errungen), während fünf ausgeschieden sind, und wer diese sind, siehe unten.

Die fünf qualifizierten Teams für Phase 2 sind:



M80



FlyQuest



B8



Fnatic



Ninjas im Schlafanzug



Die fünf ausgeschiedenen Teams der Budapest Major sind:



RED Canids



Die Huns Esports



GamerLegion



Lynn Vision Gaming



Seltenes Atom



Die sechs Teams, die sich noch im Schwebezustand befinden und heute spielen, sind wie folgt gesetzt:



NRG vs. Imperial Esports



Fluxo vs. FaZe Clan



Paivision vs. Legacy



Wer denkst du, wird von diesen verbleibenden Teams in Phase 2 einziehen?