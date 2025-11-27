Starladder Budapest Major: Fünf Teams für Stage 2 bestätigt und fünf Teams wurden ausgeschieden
Wir werden die letzten drei Teams kennen, die sich qualifizieren, und die drei weiteren, die später heute nach Hause fahren.
Die erste Runde der Starladder Budapest Major endet heute, da die letzten drei Spiele in den kommenden Stunden stattfinden sollen. Dies sind entscheidende Spiele für die beteiligten Teams, da die drei gewinnenden Organisationen in die zweite Runde des Turniers einziehen, während die drei Verlierer nach Hause geschickt werden.
Das Turnier ist so strukturiert wie in Phase 1, bei dem von den 16 Teams in dieser Phase nur acht weiterkommen und acht ausgeschieden sind. Aufgrund der aktuellen Bilanzen und Leistungen der bereits stattgefundenen Spiele kommen fünf Teams in die nächste Runde (indem sie in dieser Phase drei Siege errungen), während fünf ausgeschieden sind, und wer diese sind, siehe unten.
Die fünf qualifizierten Teams für Phase 2 sind:
- M80
- FlyQuest
- B8
- Fnatic
- Ninjas im Schlafanzug
Die fünf ausgeschiedenen Teams der Budapest Major sind:
- RED Canids
- Die Huns Esports
- GamerLegion
- Lynn Vision Gaming
- Seltenes Atom
Die sechs Teams, die sich noch im Schwebezustand befinden und heute spielen, sind wie folgt gesetzt:
- NRG vs. Imperial Esports
- Fluxo vs. FaZe Clan
- Paivision vs. Legacy
Wer denkst du, wird von diesen verbleibenden Teams in Phase 2 einziehen?