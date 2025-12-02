StarLadder Budapest Major 2025: Fünf weitere Teams für Stage 3 bestätigt, fünf Teams ausgeschieden

HQ

Die zweite Phase des StarLadder Budapest Major ist fast abgeschlossen. Später heute finden die letzten drei Spiele statt, wobei diese drei Spiele für die sechs ausgewählten Teams von enormer Bedeutung sind, da die Sieger in Phase 3 einziehen, während die Verlierer ausgeschieden und nach Hause geschickt werden.

Diese Spiele sind wie folgt gesetzt:



Ninjas im Pyjama gegen 3DMax



Team Liquid gegen Astralis



Passion UA gegen M80



Mit diesen Spielen im Hinterkopf haben bereits fünf Teams sich das Ticket für die dritte Runde gesichert, während fünf ebenfalls ausgeschieden sind. Zu den qualifizierten Teams gehören Natus Vincere, FaZe Clan, B8, Imperial Esports und Parivision. Die ausgeschiedenen Teams umfassen Aurora Gaming, Fnatic, Tyloo, FlyQuest und MiBR.

Die weiterkommenden Teams schließen sich den eingeladenen Teams für Phase 3 an, zu denen Furia, Team Vitality, Team Falcons, The MongolZ, Mouz, Team Spirit, G2 Esports und PaiN Gaming gehören. Diese Phase wird den Playoffs vorausgehen und wie die vorherigen Phasen strukturiert sein, was bedeutet, dass die Teams sich qualifizieren, wenn sie drei Siege in dieser Phase erringen. Sie könnten schnell mit drei aufeinanderfolgenden Siegen (3-0) glänzen oder wie die Teams der Phase 2 heute mit einer Bilanz von 3-2 über die Distanz gehen. Das Einzige, was sie nicht tun können, ist, drei Niederlagen zu erringen, denn das würde bedeuten, aus dem Event auszuscheiden...