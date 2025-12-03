StarLadder Budapest Major 2025: Astralis, M80 und Ninjas in Pyjamas ausgeknockt

HQ

Gestern haben wir über die finalen und entscheidenden Spiele der zweiten Phase der StarLadder Budapest Major gesprochen und darüber, wie sechs Teams um die letzten drei Plätze in Stage 3 konkurrierten. Diese Spiele sind jetzt in den Büchern und einige große und bekannte Organisationen haben es nicht geschafft.

Die Ergebnisse der gestrigen Spiele bedeuteten, dass Team Liquid Astralis ausschaltete, dass Passion UA M80 nach Hause schickte und 3DMax Ninjas in Pyjamas ebenfalls in ein Flugzeug zurück nach Schweden brachte.

Die drei Sieger sichern sich Plätze in der dritten und letzten Runde des laufenden Turniers, das morgen, am 4. Dezember, stattfinden wird. Hier werden die acht Playoff-Teams bestimmt, während weitere acht Teams ausgeschieden sind. Und mit Stage 2 in den Büchern kennen wir die Eröffnungsliste der Übereinstimmungen für Stage 3. Sie können diese unten sehen, mit dem Vorbehalt, dass die zweite Runde und darüber hinaus erst gesetzt werden, wenn diese vorbei sind.