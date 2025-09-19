Starkes Erdbeben erschüttert Russlands Fernen Osten

HQ

Wir haben gerade die Nachricht erhalten, dass ein starkes Erdbeben die russische Region Kamtschatka am frühen Freitag erschüttert und Tsunami-Warnungen entlang der Halbinsel und der umliegenden Inseln ausgelöst hat. Trotz sichtbarer Wellen, die die Küste erreichten, bestätigten die Behörden, dass keine Schäden an Gebäuden oder Infrastruktur entstanden sind. Die Behörden versetzten die Rettungsdienste in höchste Alarmbereitschaft, da die Nachbeben weiterhin durch das Gebiet wüteten. Die Region, die für ihre häufige seismische Aktivität bekannt ist, erlebte in den letzten Wochen eine Reihe von Beben, darunter eines, das Anfang des Jahres weltweite Tsunami-Warnungen auslöste. Die Bewohner teilten Aufnahmen, auf denen zu sehen ist, wie Haushaltsgegenstände schwanken, doch das Leben kehrte innerhalb weniger Stunden weitgehend zur Normalität zurück. Was halten Sie davon? Wenn Sie mehr Details erfahren möchten, können Sie dies natürlich über den folgenden Link tun. Go!