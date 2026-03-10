Stark steigende Bauteilpreise könnten den Verkauf von Elektrofahrzeugen in naher Zukunft beeinflussen

HQ

Derzeit versucht der globale Technologiemarkt, sich an eine Welt anzupassen, in der der Ausbau von KI-Infrastrukturen die Komponentenpreise für Dinge wie RAM in die Höhe schießen lässt. Preiserhöhungen gibt es in vielen Sektoren, und dazu könnten auch Elektrofahrzeuge in naher Zukunft gehören.

Wie CnvePost berichtet, hat der chinesische Hersteller Zeekr bereits beschlossen, den Preis des 007 GT um etwa 1000 US-Dollar (5000–8000 Yuan) zu erhöhen, was angeblich durch Komponentenmangel und hohe Preise verursacht wird.

Forscher machen sich Sorgen, dass Komponentenengpässe und Preiserhöhungen für Einkäufe eine größere Bandbreite von Branchen beeinflussen könnten, und obwohl dies keinen klaren Trend bedeutet, haben mehrere Medien spekuliert, dass der Zeekr 007 GT speziell DDR5X-Speicher für ihren Thor-Assist-Drive-Chip verwendet, was bedeutet, dass er anfällig für die Preiserhöhungen bei RAM sein könnte.

Nio fand heraus, dass William Li bereits im Januar bereits vor möglichen Kostendrücken gewarnt hatte, sodass es scheint, als müssten wir uns bald auf steigende Autopreise einschnallen.