Stargate-TV-Serie von Amazon Prime Video abgesetzt

Noch letzten Herbst berichteten wir, dass Stargate mit einer brandneuen, hochbudgetierten Amazon-Prime-Video-Serie ein Comeback feiern würde. Die Idee war, dass es relativ in sich geschlossen sein sollte, damit selbst neue Fans willkommen sind und dieses reizvolle Sci-Fi-Universum entdecken können – alles unter der Regie von Martin Gero (einem Stargate-Veteranen).

Aber... nun hat Amazon offenbar seine Meinung geändert. Variety berichtet, dass die TV-Serie abgesetzt wurde, bevor die Produktion überhaupt begonnen hat. Laut Berichten glaubten Amazon-Manager nicht, dass außer Stargate-Fans jemand interessiert sein würde, und es gibt einfach nicht genug von ihnen.

Das bedeutet nicht zwangsläufig, dass Amazon Stargate endgültig begräbt, also drückt man die Daumen, dass ein anderes Projekt die Fackel übernimmt, aber es wird noch lange dauern, bis wir Stargate wieder sehen.