Stargate: Timekeepers erscheint am 27. Juli wieder

HQ

Da SG-1 in diesem Jahr 26 Jahre alt wird, wird Slitherine eine Live-Demonstration des Spiels organisieren, das auf dem SG-1-Universum basiert. Die Sendung können Siesich hier ansehen. Stargate: Timekeepers ist ein taktisches Echtzeit-Strategiespiel, das auf der berühmten TV-Serie basiert. Du schlüpfst in die Rolle einer fiktiven Gruppe an der Seite der ikonischen Charaktere aus SG-1. Ein Veröffentlichungsdatum ist noch nicht bekannt. Wenn Sie den Film und die TV-Serie jedoch verpasst haben, sollten Sie sie sich am 27. Juli über den obigen Link ansehen.