Stargate kehrt 14 Jahre später mit einer neuen TV-Serie zurück

Sci-Fi-Fans, freut euch! Amazon Prime Video hat das Projekt genehmigt, Stargate mit einer neuen Serie für seinen Streaming-Dienst wieder ins Fernsehen zurückzubringen, bei der auch Martin Gero, der die letzten drei Produktionen geschrieben hat, als Showrunner auftreten wird. Brad Wright, Mitbegründer und Co-Showrunner der vorherigen Staffel (Stargate SG-1, Atlantis und Universe), stößt zur Produktion der neuen Serie. Joseph Mallozzi hat ebenfalls bestätigt, dass er eine Rolle in der Serie hat, deren Details bisher noch nicht bekannt gegeben wurden. Das bedeutet, dass ein Großteil des harten Kerns von Stargate direkt an dieser Rückkehr beteiligt ist.

Das Projekt befindet sich schon seit einiger Zeit in der Vorproduktion, und es sieht so aus, als wären Drehbuch und Pilot nun fertig. Im Moment gibt es kein angekündigtes Veröffentlichungsfenster oder eine Besetzung, aber es ist spannend, dass sich die Glyphen zu bewegen beginnen und das Tor sich in Zukunft wieder öffnet.

Freust du dich auf die Rückkehr von Stargate?