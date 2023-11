Starfields begleitende Synchronsprecher waren fast der Protagonist

HQ

Nach Fallout 4 scheint Bethesda kein großer Fan davon zu sein, seinen Protagonisten zu sprechen. Aber schon früh gab es die Idee, dass der Weltraumabenteurer ein voll vertonter Charakter sein sollte.

Wie der Synchronsprecher Elias Toufexis auf Twitter/X bestätigte, war ursprünglich geplant, dass er und seine Starfield Kollegin Cissy Jones die Stimmen für die männlichen und weiblichen Protagonisten des Spiels sein sollten, aber als diese Idee verworfen wurde, erhielten sie stattdessen die Rollen der Gefährten Sam Coe und Andreja.

Toufexis lobte Bethesda für diese Entscheidung und sagte, dass in der Spieleindustrie "sobald du raus bist, bist du raus". In Anbetracht der Qualität der Stimmen für die Gefährten in Starfield ist es gut, dass niemand wegen der Entscheidung für einen stimmlosen Protagonisten einen Job verloren hat.

Was denkst du, sollten wir in zukünftigen Bethesda-Spielen mehr Protagonisten mit Stimme sehen?