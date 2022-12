Starfield wird uns zurück zur Erde bringen, bessere Gefährten und mehr zufällige Begegnungen haben

HQ

Microsoft enttäuschte viele da draußen, indem es bei den Game Awards nichts Neues von Xbox Game Studios zeigte, aber zumindest haben wir vor den Feiertagen ein nettes Vergnügen von Bethesda bekommen.

Bethesda Game Studios hat ein neues Video in seiner Constellation Questions-Serie für Starfield veröffentlicht. In dieser Ausgabe beantwortet Will Shen, der Lead Quest Designer des Spiels, eine Handvoll Fanfragen. Das führt zu der Bestätigung, dass wir in der Lage sein werden, in unser eigenes Sonnensystem (jetzt The Old Neighborhood genannt) zurückzukehren und zumindest an Missionen auf dem Mars teilzunehmen. Shen spricht auch darüber, wie zufällige Begegnungen dieses Mal tatsächlich ganze Städte umfassen, Gefährten eine viel größere Rolle spielen, die beinhaltet, dass sie für uns sprechen und ihre Meinungen teilen, und sicherlich nicht zuletzt, dass wir nicht von der Questreihe einer anderen Fraktion ausgeschlossen werden, indem wir eine für eine andere tun. Letzteres liegt daran, dass sie stattdessen wollen, dass wir die Richtung beeinflussen können, in die jede Fraktion geht, ohne notwendigerweise ihr Anführer zu werden.