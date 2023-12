Starfield wird das Jahr mit einer überwiegend negativen Bewertung beenden

HQ

Man kann mit Sicherheit sagen, dass die Spieler in Bezug auf Starfield geteilter Meinung sind. Wir waren in unserer Rezension sehr beeindruckt davon , aber es scheint, dass das Publikum auf breiterer Ebene viele Probleme gefunden hat. Die Leute haben 8 Jahre auf dieses Spiel gewartet, und so gab es sicherlich hohe Erwartungen.

Nun scheint es, dass eine der am meisten gehypten Veröffentlichungen für 2023 das Jahr mit einer überwiegend negativen Bewertung auf Steam beenden wird. Dies bezieht sich auf die jüngsten Rezensionen, da das Spiel eine Gesamtbewertung von Mixed hat, aber es sieht immer noch nicht gut aus.

Kann Starfield das ändern? Nun, die Jury ist sich zu diesem Thema einig. Sicher, die kommenden DLCs und Updates könnten dafür sorgen, dass sich das Spiel lebendiger anfühlt, aber viele der Probleme, die die Spieler haben, liegen im Design des Spiels und in den Mechaniken und Grundpfeilern des Bethesda-Rollenspiels, die einfach nicht mehr so gut wirken wie früher.