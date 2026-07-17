Starfield wird 2027 mit "neuen Starborn-Inhalten" erweitert, mit weiteren Geschichten und Verbesserungen in Aussicht

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Auch wenn es den Spielern nicht ganz so angesprochen hat wie neue Fallout- und The Elder Scrolls-Spiele, war Bethesda sehr engagiert, wenn es darum geht, Starfield zu unterstützen und zu erweitern. Obwohl der Release vor drei Jahren stattfand, gibt es immer noch Pläne, das Spiel zu verbessern und weiterzuentwickeln, wie in einem neuen und ausführlichen Update-Beitrag von Bethesda bestätigt wurde.

In einem Abschnitt mit dem Titel "Starfield setzt fort" erklärt Bethesda, dass es nach dem Erreichen von 17 Millionen Spielern und fast einer Milliarde Spielstunden beschlossen hat, Starfield weiterhin mit Verbesserungen, Updates und sogar neuen Inhalten zu unterstützen.

Vollständig merkt Bethesda an: "Während wir ins dritte Jahr gehen, werden wir die Settled Systems mit neuen Geschichten, gezielten Gameplay-Verbesserungen und zusätzlichen Updates weiter erweitern, während wir uns auf den Start neuer Starborn-Inhalte im nächsten Jahr vorbereiten."

Hinzu kommt weitere Unterstützung für nutzergenerierte Creations-Inhalte, mit Plänen, "weiterhin in Creator zu investieren und Spielern neue Möglichkeiten zu geben, Starfield zu ihrem eigenen zu machen." Tatsächlich fügt der Entwickler zwischen den verschiedenen Spielen, die Bethesda mit Creations unterstützt, hinzu, dass die Creator bisher mehr als 10 Millionen Dollar an Tantiemen aus ihrer Arbeit verdient haben.

Was einen festen Zeitplan für diese neuen Starfield Updates und die geplanten zusätzlichen Inhalte betrifft, werden keine genauen Informationen angegeben. Aber zumindest kannst du deinen Appetit in naher Zukunft wecken, indem du mehr darüber liest , dass The Elder Scrolls VI Bethesdas "Hauptentwicklungsfokus" ist oder dass Fallout 5 das "Langstreckenziel" ist.