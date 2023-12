Starfield Weltraumforscher haben durchschnittlich 40 Stunden gespielt

HQ

Vor weniger als drei Wochen berichteten wir, dass Starfield seit der Veröffentlichung 12 Millionen digitale Weltraumforscher erreicht hat. Spulen wir bis heute vor, und Bethesda enthüllt nun in einem "End of the Year Update", dass eine weitere Million Astronauten ihr Abenteuer begonnen haben, auf insgesamt über 13 Millionen.

Sie haben auch einige interessante Daten über all unsere Reisen zwischen den Sternen in einer neuen Infografik geteilt, die enthüllt, dass Starfield Spieler eine durchschnittliche Spielzeit von 40 Stunden haben, was ziemlich viel ist (obwohl die meisten von uns im Büro mehr, irgendwie, viel mehr haben). Wir erfahren auch, dass die gefährlichste Lebensform Ashta ist, dass Spieler die Kraft von Sense Star Stuff zu schätzen wissen und dass wir es wirklich lieben, Battlemeal Multipacks zu essen.

Schauen Sie sich alles im Bild unten an.

Bethesda schreibt auch, dass sie "ab Februar etwa alle sechs Wochen Updates anstreben. Diese Updates werden alles enthalten, von Quality-of-Life-Verbesserungen bis hin zu Inhalts- und Funktionsupdates."

Abschließend erfahren wir, dass "das Team hart an der Entwicklung von Shattered Space arbeitet, unserer ersten großen Erweiterung, die nächstes Jahr erscheint. Du wirst neue Story-Inhalte, neue Orte, neue Ausrüstung und vieles mehr haben."