Starfield wäre irgendwann fast ein PS5-Exklusivtitel geworden

Vor etwas mehr als drei Jahren haben wir Starfield/" title="Insider: Sony verhandelte über eine zeitlich begrenzte Exklusivität für Starfield" target="_blank">enthüllt, dass Sony in Verhandlungen mit Bethesda war, um Starfield zu einem PlayStation 5-exklusiven Titel zu machen. Offensichtlich geschah dies nicht, da Microsoft kurz darauf seine Absicht ankündigte, Bethesda zu kaufen, ein Deal, der im Jahr darauf besiegelt wurde, wobei Starfield stattdessen ein exklusiver Titel für Xbox (und PC) wurde.

Jetzt stellt sich heraus, dass der Kauf von Bethesda durch Microsoft eigentlich eine Reaktion auf Sonys Pläne war, Starfield zu einem PlayStation-Spiel zu machen. Hier ist, was der Xbox-Chef Phil Spencer während der FTC-Anhörungen zu Microsofts Plan zur Übernahme von Activision Blizzard dazu zu sagen hatte:

"Als wir ZeniMax übernommen haben, war einer der Anstöße dafür, dass Sony einen Deal für Deathloop und Ghostwire abgeschlossen hatte ... Bethesda dafür zu bezahlen, dass diese Spiele nicht auf Xbox ausgeliefert werden. Die Diskussion über Starfield, als wir hörten, dass Starfield möglicherweise auch Xbox überspringen würde, zeigt, dass wir als drittplatzierte Konsole nicht in einer Position sein können, in der wir mit unserem Eigentum an Inhalten weiter zurückfallen, also mussten wir Inhalte sichern, um im Geschäft lebensfähig zu bleiben."

Starfield erscheint am 6. September für PC und Xbox. Jetzt wissen wir, dass es genauso gut stattdessen PC und PlayStation hätte sein können, was nicht passiert ist, da Microsoft andere Pläne hatte.

