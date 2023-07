Starfield Videos zeigen und enthüllen mehr über 3 Großstädte

HQ

Bethesda Game Studios war schon immer sehr gut im Aufbau von Welten, daher ist es verständlich, dass einige der Dinge, die wir vor den Gameplay-Trailern und -Präsentationen über Starfield gelernt haben, Bereiche waren, die im Spiel zu finden waren. Wir sind jetzt nur noch ein bisschen fünf Wochen davon entfernt, dass die Leute Sondereditionen kaufen, um sie in die Hände zu bekommen, also ist es Zeit für einen Blick auf drei der größten Städte in Starfield.

Die schlechte Nachricht ist, dass dies nicht durch das Zeigen des Gameplays erreicht wird. Stattdessen. Bethesda hat drei animierte Kurzfilme veröffentlicht, die uns Einblicke in drei Menschen in New Atlantis, der "Vergnügungsstadt" Neon und der scheinbar friedlicheren Stadt Akila geben. Nicht, dass wir viel mehr über diese Orte erfahren würden. Diese Videos scheinen sich mehr darauf zu konzentrieren, uns Beispiele dafür zu geben, warum und wie jemand seinen Planeten verlassen und die Galaxie erkunden möchte.

Die Zeit wird zeigen, ob diese Geschichten in Starfield enthalten sind, wenn es am 6. September offiziell vollständig veröffentlicht wird.

