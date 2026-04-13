Starfield: Terranische Armada

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Es ist über ein Jahr her, seit ich Starfield zuletzt gespielt habe, und nach so einer langen Pause wieder einzusteigen, hat mich natürlich etwas verloren zurückgelassen, ich habe mich gefragt, wo ich bin, warum meine Ausrüstung so aussieht, wie sie aussieht, und versucht, den Rost abzuschütteln und mich an alle Feinheiten und Features zu erinnern. Der Grund für meine Rückkehr ist, dass Bethesda nicht nur das Free Lanes-Update veröffentlicht hat, sondern auch eine richtige Erweiterung mit einer neuen Kampagne.

Dies richtet sich an diejenigen, die den Großteil des Spiels bereits gespielt haben, und um eine vernünftige Chance zu haben, wird empfohlen, mindestens Level 50 zu haben. Um zu beginnen, musst du in die Besiedelten Systeme reisen, speziell nach Akila City, um eine Radiosendung zu hören. Es stellt sich heraus, dass eine neue Fraktion offenbar eine massive Bedrohung darstellt, und ich werde zum Hintergrund etwas vage bleiben, da hinter der sogenannten Terranischen Armada eine ziemlich spannende Geschichte steckt, die der Erweiterung auch ihren Namen gegeben hat. Zusammenfassend geht es jedoch um vermisste Soldaten aus dem Koloniekrieg, die offenbar abgewartet und eine beeindruckende Roboterarmee aufgebaut haben, die sie nun einsatzbereit sind.

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Etwas, das diese Geschichte von allen vorherigen in Starfield unterscheidet, ist, dass mehrere neue Features, die durch Updates ins Spiel gebracht wurden (hauptsächlich Free Lanes), nun in die Erzählung integriert wurden. Das offensichtlichste Beispiel dafür sind die sogenannten Invasionen, die im Grunde bedeuten, dass ein Gebiet angegriffen wird. Da ich keine Kontrolle darüber habe, wann diese auftreten, fühlen sie sich vage wie klassische Zufallsbegegnungen in japanischen Rollenspielen an. Um diese zu lösen, muss man in der Regel den Cruise-Modus aktivieren (ebenfalls eine neue Funktion), der es ermöglicht, frei durch den Weltraum zu fliegen, danach auf Schiffe zugreifen, Missionen zu erfassen, Schiffe abzuschießen und zu entern und mehr.

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Leider gibt es jedoch ein paar zu viele dieser Elemente. Das bedeutet, dass sich das anfangs recht angenehme Feature bald eher wie ein Grind anfühlt als etwas Neues und Frisches, was Terran Armada wahrscheinlich eine längere Spielzeit verschafft und den Spielern die Möglichkeit gibt, die neue "Währung" X-Tech anzuhäufen. Außerdem sind die Invasionen ziemlich ähnlich und repetitiv, sodass man durch Bereiche läuft, die man schnell erkennt, wenn auch mit leicht unterschiedlichen Layouts.

Ein weiteres Element, das sich ebenfalls etwas überstrapaziert anfühlt, sind die Roboter, die in der Erweiterung deine Hauptgegner sind. Das Problem mit Robotern in jedem Spiel und jedem Kontext ist, dass sie alle gleich sind. Natürlich gibt es ein paar verschiedene Modelle, aber auf sie zu schießen ist nie ganz so befriedigend, und es wird automatisch weniger spannend, wenn immer wieder derselbe Gegner auftaucht.

Es ist schön, neue Gegner zu haben, aber leider fühlt sich der Kampf gegen sie bald etwas repetitiv an.

Und apropos Roboter: Es gibt einen neuen Begleiter in Terran Armada, der ebenfalls ein Roboter ist. Dieses Spiel hat jedoch andere Loyalitäten und erinnert ein wenig an K2SO aus Star Wars: Rogue One. Es dient als eine Art fehlendes Bindeglied zwischen deiner Seite und dem Feind und dient auch als Werkzeug, um die Geschichte voranzutreiben, während ich Basen infiltriere und an den erwähnten Weltraumschlachten teilnehme.

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Ein letzter Punkt, den ich zu den Nachteilen hinzufügen möchte, ist, dass die Terran Armada keine neuen, weitläufigen und aufregenden Umgebungen im gleichen Maßstab wie Dazra City (aus der vorherigen Erweiterung, Shattered Space) zu besuchen hat. Obwohl es neue Gebiete gibt, handelt es sich oft um kleinere Basen, Stationen und Zonen, zwischen denen man reist, anstatt ein neues großes Gebiet zu erkunden, das wirklich frische Luft bringt. Es ist funktional, aber nicht besonders inspirierend.

Terran Armada hat eine interessante Geschichte, obwohl sie effektiver und schneller erzählt werden sollte.

Terran Armada fühlt sich nie schlecht an, aber es wird auch nicht wirklich fesselnd, und vielleicht hat Bethesda das selbst erkannt, da die Erweiterung nur halb so viel kostet wie Shattered Space. Wenn du wirklich von einer neuen Waffe, neuen Teilen zum Bau von Raumschiffen und neuer Ausrüstung geträumt hast, wirst du sicher zufriedener sein als ich, denn das ist im Grunde das, was du bekommst. Wie üblich sind die Nebenquests der beste Teil, und ich möchte besonders "Hilfe gesucht" nennen. Der Name gibt einen Hinweis darauf, worum es geht, aber die scheinbar unkomplizierte Mission wird allmählich komplizierter, als man denkt. Bethesda hat ein Talent dafür, mit diesen Geschichten experimenteller zu sein, und ich wünschte, sie hätten mehr Vertrauen in diese Art von unerwarteter Erzählung gehabt.

Insgesamt bekommst du etwa acht Stunden Spielzeit für dein Preis, von denen ein Großteil leider recht repetitiv ist, mit ähnlichen Eindringen und zu vielen Robotern als Teil des Problems. Ob du das kaufen solltest, hängt letztlich davon ab, ob du Starfield wirklich liebst und mehr willst, aber wenn du hoffst, dass Terran Armada das, was deine Leidenschaft für das Spiel neu entfacht und dich dazu bringt, deine Meinung zu Starfield zu überdenken, dann habe ich leider schlechte Nachrichten.