Starfield steigert Xbox-Verkäufe bei Amazon um über 1.000 %

Während im Moment viel über Starfield gesprochen wird und anscheinend jede Menge Leute bereits Bethesdas neue Galaxie erkunden, ist es technisch gesehen noch nicht offiziell veröffentlicht. Dies geschieht am 6. September, und die Leute, die einen Vorsprung haben, sind diejenigen, die sich für eine Deluxe-Edition entschieden haben.

Aber vor diesem Hintergrund scheint es, als hätte Starfield der Xbox Series S/X bereits einen schönen Verkaufsschub gegeben. Wie PeterOvo5 auf X feststellte, hat die Konsole Xbox Series X ihre Verkäufe mit ziemlich spektakulären 1,056% bei Amazon gesteigert. Um fair zu sein, bedeutet dieser massive Prozentsatz, dass es wahrscheinlich von ziemlich niedrigen Niveaus stammte, aber es ist nicht zu leugnen, dass das Spiel das Interesse an Xbox gesteigert hat.

SteamDB zeigt auch eine Gesamtzahl gleichzeitiger Spieler von 245.183 an, und das ist fast schockierend gut, da Game Pass nicht in den Steam-Zahlen enthalten ist und nur aus Leuten besteht, die die teureren Deluxe-Editionen spielen. Wir gehen davon aus, dass dies mit der offiziellen Veröffentlichung der Standardausgabe am Mittwoch noch weiter wachsen wird.

Um mehr über das Spiel zu erfahren, lesen Sie unsere Rezension hier.

Danke GamingBolt.