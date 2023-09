Starfield Spieler bleibt die ganze Nacht wach und rettet Familie vor Feuer

HQ

Gaming wird selten mit Positivität in Verbindung gebracht. Es wird Ihre Augen, Ihr soziales Leben usw. ruinieren. Das ist oft das, was die Leute von den Mainstream-Medien in Bezug auf Spiele hören, egal wie populär das Hobby wird. Und doch hören wir immer wieder eine Geschichte, in der das Spielen jemandem das Leben gerettet hat.

Im Fall des Reddit-Nutzers tidyckilla gelang es ihnen, sich und ihre Familie vor einem Feuer zu retten, das um 2:26 Uhr in ihrem Apartmentkomplex ausbrach.

"In der Nacht des 31. August beschloss ich, so lange wie möglich aufzubleiben und zu spielen, um dieses neue Universum zu erleben. Um 2:26 Uhr morgens, während ich das Spiel spielte, hörte ich eine Explosion aus der Wohnung meines Nachbarn im Erdgeschoss. Ich unterbrach mein Spiel, um zu sehen, was passierte. Als ich die Tür öffnete, sah ich, wie Flammen unser Treppenhaus zu unserer Wohnung hinaufstiegen", heißt es in dem Post. "Ich habe sofort meine Frau und meine Katze geholt und uns mit nur leichten Verbrennungen in Sicherheit gebracht. Wenn ich nicht aufgestanden wäre Starfield, hätte ich geschlafen und wir wären alle an einer Rauchvergiftung gestorben. Ich möchte diesem Spiel dafür danken, dass es meine Familie und mich vor einem schrecklichen Schicksal bewahrt hat."

Nun, da hast du es, Mama, lange aufzubleiben hat seine Vorteile. Im Ernst: Es ist ein Glück, dass es dem Reddit-Nutzer gelungen ist, die Explosion zu erkennen und so schnell zu handeln. Hoffentlich befindet sich ihr Starfield-Spielstand in der Cloud, damit sie nicht auch all die Stunden des Fortschritts verloren haben.