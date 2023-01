Starfield soll noch in der "ersten Jahreshälfte 2023" erscheinen

HQ

Xbox hat für dieses Jahr eine riesige Liste von Spielen geplant, darunter Forza Motorsport, Diablo IV, Redfall und das mit Spannung erwartete Starfield, die alle in der ersten Jahreshälfte erwartet werden. Aber da dies eine ganze Liste von namhaften Projekten ist, die alle innerhalb der nächsten sechs Monate kommen, bringt das Fehlen genauer Veröffentlichungsdaten die Frage in Frage, ob jedes wie geplant debütieren wird. Xbox und Bethesda haben bestätigt, dass letzteres zumindest noch auf Kurs ist.

Im Rahmen einer Support-Seite auf der Website von Bethesda erklärte der Entwickler: "Starfield erscheint in der ersten Hälfte des Jahres 2023 exklusiv für Xbox Series X|S und PC. "

Im Moment gibt es nicht viel mehr zu tun, aber wenn man bedenkt, dass Diablo IV den Slot Anfang Juni einnehmen soll, wäre es eine vernünftige Vermutung anzunehmen, dass Starfield spätestens im Mai kommen wird. So oder so, mit so vielen großen Veröffentlichungen, erwarten Sie wahrscheinlich, in den nächsten Wochen und Monaten mehr von Xbox zu hören.