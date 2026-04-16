Starfield scheint auf Switch 2 zuzusteuern

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Erst letzte Woche konnten PlayStation-5-Besitzer zum ersten Mal zu den Stars in Bethesdas Rollenspiel Starfield aufbrechen, das ursprünglich 2023 für PC und Xbox Series S/X veröffentlicht wurde. Es kam zusammen mit einem neuen kostenlosen Update namens Free Lanes und der kostenpflichtigen Erweiterung Terran Armada (die wir überprüft haben).

Aber vielleicht hat Bethesda noch weitere Versionen in Arbeit. Es gab frühere Gerüchte, dass das Spiel für die Switch 2 erscheinen würde – aber die Entwicklung war sehr herausfordernd und die Version drohte, abgesagt zu werden. Jetzt jedoch gibt es ein ziemlich deutliches Zeichen, dass tatsächlich etwas im Gange ist und die Probleme offenbar gelöst sind.

Das taiwanesische Pendant zu PEGI hat tatsächlich die Altersfreigabe Starfield für die Switch 2. Das ist an sich keine offizielle Bestätigung, aber es bedeutet fast immer, dass das betreffende Spiel tatsächlich unterwegs ist.

Da Bethesda ein Jahr nach dem Start von Starfield ein Update für die Xbox Series S veröffentlicht hat, das es ermöglichte, das RPG mit 60 Bildern pro Sekunde zu laufen, sollte es möglich sein, die Switch-2-Version zu optimieren, die oft als ziemlich nah an Microsofts Budget-Xbox in Bezug auf die Performance gilt.

Das gesagt, können wir nur die Daumen drücken. Hoffentlich erfahren wir bald mehr, aber natürlich könnte Microsoft das auch bis zum Summer Game Fest oder dem Xbox Games Showcase Anfang Juni aufschieben wollen.

Würdest du Starfield für die Switch 2 kaufen?