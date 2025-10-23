Starfield 's Systems Designer: Bethesdas Vermächtnis überschattete das Spiel

HQ

Starfield erhielt bei seiner Premiere im Jahr 2023 durchweg gute Kritiken - aber immer noch einen deutlichen Schritt unter dem, was die beiden anderen Serien von Bethesda, Elder Scrolls und Fallout, normalerweise erhalten. Aber vielleicht ist das Problem, dass es Bethesda war, das Starfield gemacht hat, weil die Leute es dann ausgiebig mit den beiden letztgenannten Serien verglichen haben.

Zumindest glaubt das der ehemalige Bethesda-Mitarbeiter Bruce Nesmith, der Systemdesigner von Starfield. In einem Interview mit FRVR gibt er zu, dass es nicht ganz in der gleichen Liga wie Fallout und Elder Scrolls spielt, fügt aber hinzu:

"Ich denke, es ist ein gutes Spiel. Ich glaube nicht, dass es im gleichen Kaliber ist wie die anderen beiden, weißt du, Fallout oder Skyrim oder eher Elder Scrolls, aber ich denke, es ist ein gutes Spiel. Ich habe daran gearbeitet, ich bin stolz auf die Arbeit, die ich geleistet habe. Ich bin stolz auf die Arbeit, die die Leute, die ich kannte, daran geleistet haben. Ich denke, sie haben ein großartiges Spiel gemacht."

Letztendlich hat sich Starfield gut verkauft, eine üppige Erweiterung erhalten und hat eine lebendige Community (nicht zuletzt von Moddern), und er fügt hinzu:

"Wenn das gleiche Spiel nicht von Bethesda veröffentlicht worden wäre, wäre es anders aufgenommen worden."

Natürlich werden wir die Antwort auf diese Frage nie erfahren, aber Nesmith erklärt auch, dass er denkt, dass das Problem mit Starfield der Raum ist:

"... Raum ist von Natur aus langweilig. Es wird buchstäblich als Nichts beschrieben. Meiner Meinung nach ist es also nicht der Ort, an dem die Aufregung liegt."

Er ist auch der Meinung, dass Außerirdische und andere Kreaturen keine Rolle im Spiel spielten und sich meist wie Requisiten anfühlten, und dass die zufällig generierten Teile langweiliger waren als die, die von Hand erstellt wurden. Aber wie gesagt, er ist zufrieden, und das epische Abenteuer hat offensichtlich auch viel Gutes zu bieten, über das ihr in unserem Testbericht mehr lesen könnt.

Was denkst du? Wenn ein anderes, weniger etabliertes Studio Starfield veröffentlicht hätte und es nicht auf die gleiche Weise mit den anderen Titeln von Bethesda verglichen worden wäre, wäre die Resonanz anders gewesen?