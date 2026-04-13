Starfield PS5-Spieler fordern aufgrund schlechter Leistung Rückerstattungen

HQ

Letzte Woche konnten PS5-Spieler endlich selbst die Sterne in Bethesdas neuestem großem RPG erkunden. Allerdings scheint es, als hätten einige ihr PS5-Erlebnis mit Starfield sehr genossen, andere konnten sich nicht mehr einfangen, und einige berichteten sogar, dass das Spiel für sie "unspielbar" sei.

Ein von Eurogamer entdeckter Subreddit-Thread ließ viele unzufriedene Spieler über die Leistung der PS5-Version von Starfield klagen. Es scheint, als hätten sowohl die Basis-PS5 als auch die PS5 Pro Probleme. Abstürze, Einfrieren, Speicherprobleme und andere Probleme plagen die PS5-Version Berichten zufolge bei einigen Spielern.

"Ich kann nicht einmal auf irgendeinem Planeten landen oder irgendetwas anderes tun, als dass mein Schiff oder mein Spiel abstürzen würden", schrieb ein Spieler. "Ich habe deren technischen Support angerufen, eine Nachricht hinterlassen und ein Ticket eingereicht. Ich habe jeden einzelnen Schritt zur Fehlersuche gemacht und es ist das einzige Spiel, das ich besitze, das ständig so fest einfriert. Ich fühle mich ernsthaft betrogen. Ich will es spielen, weil mir gefällt, was ich tatsächlich spielen durfte, aber das ist eigentlich Quatsch", sagte ein anderer.

Im Moment scheint der Haupttrick, um Starfield auf der PS5 zum Laufen zu bringen, wenn man auf diese Probleme stößt, darin zu bestehen, das automatische Speichern auszuschalten. Es wird jedoch festgestellt, dass das nicht für jeden funktioniert. Es ist auch erwähnenswert, dass es viele Spieler gibt, die diese Bugs noch nicht begegnen, und unser eigener Alberto Garrido hat gesagt, dass er etwa 6 Stunden ohne Unterbrechungen gespielt hat.