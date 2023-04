Starfield Marketing startet mit einer Lucozade-Partnerschaft

HQ

Die Marketingkampagne von Starfield macht ihre ersten großen Schritte, da Xbox mit Lucozade in Großbritannien und Irland zusammenarbeitet. Durch den Kauf spezieller Flaschen des Getränks mit Starfield-Motiven können Spieler neben anderen Preisen rund um das Spiel und die Konsole eine Xbox Series S in die Hände bekommen.

Jede gekaufte Flasche gewährt Ihnen 1 Monat kostenlosen Xbox Game Pass, obwohl es unwahrscheinlich ist, dass dieses Angebot gestapelt wird, was bedeutet, dass Sie Ihren kostenlosen Monat eingelöst haben. Der Xbox Series S-Preis wird täglich vergeben, was bedeutet, dass Sie nicht nur Zugriff auf den Game Pass erhalten, der vom ersten Tag an Starfield hat, sondern auch eine Konsole, auf der Sie ihn spielen können.

"Die Partnerschaft von Lucozade Energy mit Xbox und Starfield wird der britischen Gaming-Community bedeutende Belohnungen und Zugang eröffnen und gleichzeitig dazu beitragen, ihr Gaming-Potenzial zu erschließen", heißt es in einer Erklärung von Zoe Trimble, Leiterin von Lucozade Energy bei Suntory Beverage and Food GB&I. "Wir wollten eine besondere Partnerschaft schaffen, die es uns ermöglicht, mit Spielern über eine gemeinsame Leidenschaft in Kontakt zu treten. Kultur und Vision für Gaming."

Das Angebot ist ab sofort bis zum 30. Juni verfügbar, was uns immer noch eine erhebliche Wartezeit bis Starfield gibt, die am 6. September fällt.

Danke, Starfield-marketing-with-lucazade-promotion/" target="_blank">VGC.